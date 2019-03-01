Ювентус летом потратил 37 миллионов евро на выплаты агентам

Футбольные агенты солидно обогатились на летних трансферах туринского Ювентуса.

Во время летнего трансферного окна Ювентус потратил 37 миллионов евро на комиссионные агентам, сообщает Calcio e Finanza.

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Агент Криштиану Роналду Жорже Мендеш заработал на переходе португальца из мадридского Реала 11,5 млн.

Переход Эмре Джана оказался довольно затратным. Агенту немца, который покинул Ливерпуль на правах свободного агента, Ювентус заплатил 16 млн евро комиссионных. Продление контракта Миралема Пьянича до 2023 года обошлось туринцам в 2,2 млн евро.

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А вот возвращение Леонардо Бонуччи получилось очень выгодным. Защитник согласился уменьшить зарплату, а его представителю было выплачено всего 200 тысяч евро.