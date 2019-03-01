Роналду после поединка с Атлетико купил Rolls Royce стоимостью 400 тысяч евро

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду купил новый автомобиль после поражения от Атлетико (0:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Всего через 3 дня после матча с "матрасниками", 23 февраля, Роналу поехал в Милан со своей девушкой Джорджиной, чтобы забрать свой новый автомобиль, Rolls Royce Cullinan стоимостью 400 тысяч евро.

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Издание Goal.com утверждает, что португальцу понадобилось новое авто, чтобы забыть разочарование от поражения в Лиге чемпионов против мадридского Атлетико.

Сегодня Криштиану похвастался своей покупкой в ​​социальных сетях. Отмечается, что салон автомобиля выполнен в черно-белых цветах – цветах нынешнего клуба Роналду Ювентуса.

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