toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
ПОРТУГАЛИЯ - УКРАИНА СБОРНАЯ УКРАИНЫ ЕВРО-2020

Ювентус летом не поедет в турне в США из-за обвинений Роналду в изнасиловании

20 марта 23:31 24 Читати українською
Ювентус летом не поедет в турне в США из-за обвинений Роналду в изнасиловании
Криштиану Роналду / ФК Ювентус

Туринский клуб не поедет в предсезонное турне в США и отправится в Азию.

По информации The New York Times, организаторы Международного кубка чемпионов, который летом играют в США, решили провести турнир без Ювентуса из-за обвинений в изнасиловании форварда "бьянконери" Криштиану Роналду.

Роналду прибыл в расположение сборной Португалии и провел первую тренировку

В США опасаются, что португальский нападающий может быть задержан местными правоохранительными органами из-за расследования по делу о возможном изнасиловании модели.

Напомним, гражданка США, 34-летняя Кэтрин Майорга рассказала, что в 2009 году ее изнасиловал Криштиану Роналду. Инцидент произошел в Лас-Вегасе во время отдыха Криштиану в США. По словам женщины, она познакомилась с Роналду на дискотеке в одном из клубов, в котором работала, а той же ночью португалец изнасиловал ее в номере.

Секс-скандал Роналду: В сети появилось фото предполагаемого соглашения о "молчании" с возможной жертвой португальца

Теги
Италия Криштиану Роналду Криштиану Роналду Ювентус Ювентус
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
20
час
:
59
мин
Австрия
21:45
Польша
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук