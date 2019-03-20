Ювентус летом не поедет в турне в США из-за обвинений Роналду в изнасиловании

Туринский клуб не поедет в предсезонное турне в США и отправится в Азию.

По информации The New York Times, организаторы Международного кубка чемпионов, который летом играют в США, решили провести турнир без Ювентуса из-за обвинений в изнасиловании форварда "бьянконери" Криштиану Роналду.

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В США опасаются, что португальский нападающий может быть задержан местными правоохранительными органами из-за расследования по делу о возможном изнасиловании модели.

Напомним, гражданка США, 34-летняя Кэтрин Майорга рассказала, что в 2009 году ее изнасиловал Криштиану Роналду. Инцидент произошел в Лас-Вегасе во время отдыха Криштиану в США. По словам женщины, она познакомилась с Роналду на дискотеке в одном из клубов, в котором работала, а той же ночью португалец изнасиловал ее в номере.

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