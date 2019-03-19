Роналду прибыл в расположение сборной Португалии и провел первую тренировку

Форвард Ювентуса Криштиану Роналду прибыл в лагерь чемпионов Европы и начал подготовку к матчу отбора к Евро-2020 против Украины.

Сегодня Роналду провел первую тренировку в составе сборной Португалии после двухмесячной паузы в национальной команде.

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Напомним, после Мундиаля в России Кришитану попросил главного тренера сборной Фернанду Сантуша временно не вызывать его в ряды национальной команды, чтобы тот смог лучше адаптироваться в Ювентусе и итальянском футболе. Поэтому обладатель "Золотого мяча" полностью пропустил групповой этап Лиги наций.

Однако сейчас лидер португальской команды вернулся и полностью сосредоточен на выступлениях за национальную команду.

Поединок Португалия – Украина в рамках отбора к Евро-2020 состоится в Лиссабоне 22 марта. Через три дня после этого чемпионы Европы также примут дома сербов.

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