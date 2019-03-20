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Ювентус влітку не поїде в турне до США через звинувачення Роналду в згвалтуванні

20 березня 23:28 297 Читать на русском
Ювентус влітку не поїде в турне до США через звинувачення Роналду в згвалтуванні
Кріштіану Роналду / ФК Ювентус

Туринський клуб не поїде в передсезонне турне в США та вирушить до Азії.

За інформацією The New York Times, організатори Міжнародного кубка чемпіонів, який влітку грають в США, вирішили провести турнір без Ювентуса через звинувачення в згвалтуванні форварда "б'янконері" Кріштіану Роналду.

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У США побоюються, що португальський нападник може бути затриманий місцевими правоохороними органами через рослідування у справі щодо можливого згвалтування моделі.

Нагадаємо, громадянка США, 34-річна Кетрін Майорга розповіла, що у 2009 році її згвалтував Кріштіану Роналду. Інцидент трапився у Лас-Вегасі під час відпочинку Кріштіану в США. За словами жінки, вона познайомилась з Роналду на дискотеці в одному з клубів, у якому працювала, а тієї ж ночі португалець згвалтував її у номері.

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Теги
Італія Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Ювентус Ювентус
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