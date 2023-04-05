Один из героев нынешнего выступления Интера в Лиге чемпионов – голкипер Андре Онана. Камерунец лидирует сразу по нескольким показателям и может стать козырем "нерадзурри" в битве с Бенфикой в следующий вторник.

В последних пяти матчах Интер не может победить. И если ничья с Порту в ЛЧ и спасение от поражения в кубковой встрече с Ювентусом расцениваются как успех, то в Серии А все гораздо хуже. Три неудачи стоили подопечным Симоне Индзаги падения на четвертую строчку. Однако уже на следующей неделе Интер продолжит поход в Лиге чемпионов и имеет отличную возможность реабилитироваться. Один из главных козырей миланцев – уверенная игра голкипера.

Футбол24 совместно с партнером HLIBNY DAR рассказывает об Андре Онана – вратаре Интера, который является ключевым оружием "нерадзурри" на пути в полуфинал Лиги чемпионов.

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Некоторые футболисты привлекают к себе плохие новости. И ничего поделать с этим не могут или не хотят. Один из них – 27-летний кипер Андре Онана.

"В течение одной недели в феврале 2021-го я все потерял. Я находился в Камеруне со сборной, когда мне позвонил клубный врач Аякса. Он сказал, что в моем организме обнаружили фуросемид. Моя реакция была следующей: "Что? Это шутка?" Я сказал ему: "Док, здесь точно какая-то ошибка. Я знаю, как проводят подобные тесты. Я много таких сдал, у меня никогда не было проблем". Все мои знакомые знают, что я не пью, не курю, никогда не употреблял наркотики. Ничего такого, – рассказывал Андре в колонке The Players' Tribune.

На дисциплинарные органы аргументы футболиста не подействовали и его дисквалифицировали на год. Правда, позже Спортивный арбитражный суд (CAS) на три месяца сократил срок отстранения. Но это было слишком большой ценой банальной ошибки. Однажды Андре почувствовал себя не очень хорошо и случайно выпил лекарство жены. Никакого умысла, зато факт неоспорим.

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Онана покинул свой дом в 10-летнем возрасте и отправился в Академию Самюэля Это'о, расположенную в другом конце Камеруна. Парень понимал – чтобы вырваться из нищеты и помочь семье, он должен тяжело работать. И стоит отметить – ему это удалось.

"Однажды мы поехали на игру в Барселону, тренер сказал мне взять с собой все вещи. Но не объяснил, почему: "Андре, просто собирай вещи!" Когда мы приехали в город, все мои одноклубники отправились в гостиницу, а меня повезли автобусом в офис Барселоны подписывать контракт. На следующий день я играл против бывших партнеров в футболке Барселоны. Такое было трудно осмыслить", – делился воспоминаниями камерунец.

Еще четыре года спустя Онана подписал первый профессиональный контракт. Это был Аякс – клуб, о котором только можно мечтать. Вместе с амстердамцами за семь с половиной лет Андре выиграл все возможные трофеи в Нидерландах и вышел в финал Лиги Европы. Дальше был допинг, прощание с Аяксом и переезд в Милан.

Онана покидал Амстердам со скандалом. В последнем матче против роттердамской Спарты голкипер допустил ошибку и получил обструкцию от фанатов. Андре не собирался молчать:

Меня не волнуют освистывания фанатов, мне все равно. Они могут петь, плакать и делать что угодно. Мне все равно... Я сейчас не в самой лучшей форме, это правда. Я долго сидел на месте. Если они злятся, это их проблема, если они грустят, то это их проблема.

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В ноябре прошлого года Онана попал в заявку сборной Камеруна на чемпионат мира. Глава камерунской футбольной ассоциации Самюэль Это'о называл своего воспитанника претендентом №1 на роль лучшего кипера турнира. Но уже через несколько недель Это'о принял сторону тренера сборной Ригобера Сонга в конфликте с Онана. Вратарь уехал домой и объявил о завершении карьеры в национальной команде.

"Мне не позволили быть на поле, чтобы помогать команде достигать ее целей, что я всегда делал. Я приложил все усилия для разрешения сложившейся ситуации, но с другой стороны не было отдачи. Некоторые вещи трудно принять. Я всегда буду уважать и поддерживать решение людей, ответственных за достижение успеха нашей команды и страны", – заявил Онана.

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На предыдущей стадии в Лиге чемпионов Интер сошелся с Порту. Итальянцам хватило одного забитого мяча, чтобы пройти дальше. Одним из самых заметных персонажей этого противостояния стал Андре Онана. И дело не только в двух "сухих" матчах.

В первой встрече кипер поскандал с партнером Эдином Джеко. Все было так серьезно, что Хакану Чалханоглу, еще одному представителю Интера, пришлось физически успокаивать Онана.

Andre Onana was caught up in a near-violent outburst with his teammate and former Manchester City forward Edin Dzeko in Champions League round of 16 win over Porto.



After a dragging 86 minutes of play, Inter finally had the better of Porto at the San Siro with a narrow 1-0 win. pic.twitter.com/UsROObySX3 — Futball News (@FutballNews_) February 23, 2023

В прессе раскрыли вероятную причину конфликта – Онана что-то доказывал рефери Срджану Йовановичу, а Джеко это не понравилось: "Закрой рот и возвращайся в ворота".

После игры Онана погасил страсти, выйдя к прессе:

Такие вещи случаются. Каждый из нас имеет право говорить то, что думает. Мы должны оставить все позади и думать о своей работе. Если мы будем ссориться, но при этом побеждать – как сегодня – я не буду возражать.

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В текущем розыгрыше Лиги чемпионов Онана лидирует сразу по нескольким показателям. У камерунца в активе 38 сейвов (4,75 за матч) – это лучший показатель турнира. На второй строчке Симон Миньоле (его Брюгге уже прекратил борьбу) – у бельгийца 35 отраженных ударов. В теории догнать кипера Интера может разве что Тибо Куртуа с его 24 сейвами.

Онана лидирует и по количеству "сухих" матчей. Андре уже имеет 5 таких поединков, что является повторением наивысшего показателя прошлого сезона, когда сразу три вратаря завершили соревнование с таким достижением. Правда, до рекордов Эдуара Менди (9 в сезоне 2020/2021) и Кейлора Наваса (9 в сезоне 2015/2016) еще далеко.

В четвертьфинале Интер и Онана будут противостоять Бенфике, забившей в последних пяти матчах 18 голов. Прекрасный тест для камерунского вратаря, которого пресса отправляет в Челси и Манчестер Юнайтед. Сообщается, что на фоне сомнительной финансовой ситуации Интер готов продать лидера за 40 миллионов евро.

Впрочем, перед гипотетической продажей Андре Онана должен отдать должок старым знакомым. В прошлом сезоне именно Бенфика стала на пути его Аякса в Лиге чемпионов, а Онана пропустил от Дарвина Нуньеса в конце встречи решающий гол. Почему бы не взять реванш на этот раз?