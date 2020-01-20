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Ювентус готовит обмен молодыми талантами с Барселоной – Паратичи разъяснил ситуацию по Ракитичу

11:43 65 Читати українською
Ювентус готовит обмен молодыми талантами с Барселоной – Паратичи разъяснил ситуацию по Ракитичу
Фабио Паратичи / Фото Readfootball

Спортивный директор Ювентуса Фабио Паратичи рассказал о плодотворном сотрудничестве туринцев с Барселоной на трансферном рынке.

"Мы контактируем с Барселоной по поводу двум очень перспективным молодым футболистам.

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Наш Матеус Перейра очень техничный, играет в бразильском стиле, и ему нужно другую среду, чтобы себя проявить. Мы же нашли игрока итальянского стиля в Барселоне, поэтому это имеет смысл для обеих сторон.

Что касается обмена Ракитича на Бернардески, эта идея была озвучена как часть общей дискуссии об игроках. Конкретного интереса с обеих сторон не было", – рассказал Паратичи в интервью Sky Sport Italia.

Действующий контракт Ракитича с Барсой рассчитан до лета 2021 года. Сам хорват не прочь покинуть столицу Каталонии из-за малого количества игровой практики.

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