Роналду превратил свои отели в больницы – португалец присоединился к борьбе с коронавирусом

Лидер Ювентуса и Криштиану Роналду в очередной раз продемонстрировал свое благородство – теперь в борьбе с пандемией коронавируса COVID-19.

Как известно, эпицентр пандемии коронавируса COVID-19 переместился из Китая в Европу – многие страны оказались на карантине, а практически все национальные чемпионаты приостановлены. УЕФА также приостановил еврокубковые соревнования и рассматривает возможность переноса Евро-2020.

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Криштиану Роналду, который находится на карантине в Португалии, не остался в стороне от борьбы с опасным заболеванием. Лидер Ювентуса превратит сеть своих отелей в больницы, которыми можно будет пользоваться бесплатно. Сам же Роналду будет оплачивать работу врачей, медсестер и другого персонала, информирует Marca.

Напомним, коронавирус непосредственно затронул и Ювентус, поскольку болезнь подхватил защитник "Старой синьоры" Даниэле Ругани.

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