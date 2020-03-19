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Ювентус готов выложить бешеную сумму за звезду Милана

13:42 42 Читати українською
Ювентус готов выложить бешеную сумму за звезду Милана
Тео Эрнандес / Фото из открытых источников

Французский защитник миланского клуба Тео Эрнандес стал лакомым кусочком для многих клубов.

Туринский Ювентус всерьез заинтересовался защитником Милана Тео Эрнандесом, сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

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"Старая синьора" планирует приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готова выложить за 22-летнего француза 45 млн евро. Руководство Милана ранее заявляло, что будет рассматривать предложения по игроку в размере 40-50 млн евро. К слову, кроме туринцев Эрнандесом также интересуется несколько представителей английской Премьер-лиги.

Напомним, Эрнандес перешел в Милан из мадридского Реала летом 2019 года за 20 млн евро. В текущем сезоне Тео сыграл за свой клуб в 25 матчах во всех турнирах, в которых забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 40 млн евро.

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