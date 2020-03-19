Ювентус готов выложить бешеную сумму за звезду Милана

Французский защитник миланского клуба Тео Эрнандес стал лакомым кусочком для многих клубов.

Туринский Ювентус всерьез заинтересовался защитником Милана Тео Эрнандесом, сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

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"Старая синьора" планирует приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готова выложить за 22-летнего француза 45 млн евро. Руководство Милана ранее заявляло, что будет рассматривать предложения по игроку в размере 40-50 млн евро. К слову, кроме туринцев Эрнандесом также интересуется несколько представителей английской Премьер-лиги.

Напомним, Эрнандес перешел в Милан из мадридского Реала летом 2019 года за 20 млн евро. В текущем сезоне Тео сыграл за свой клуб в 25 матчах во всех турнирах, в которых забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 40 млн евро.

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