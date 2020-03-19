Форварда Милана обязали выплатить бывшему клубу огромную компенсацию за расторжение контракта

Португальский игрок итальянского Милана Рафаэль Леау попал в серьезную финансовую передрягу.

Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал нападающего итальянского Милана Рафаэля Леау компенсировать лиссабонскому Спортингу 16,5 млн евро за расторжение контракта с португальским клубом в одностороннем порядке, сообщает издание A Bola.

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Леау разорвал контракт со Спортингом в ноябре 2018 года, после чего португальский клуб сразу же подал на игрока иск с требованием выплатить 45 млн евро. Через судебные процессы Леао не смог перейти в новую команду в зимнее трансферное окно. Лишь в августе 2018 г. он как свободный агент перебрался во французский Лилль и сразу же подал встречный иск, требуя от португальского клуба 100 тыс. евро за моральный ущерб. Летом 2019 года 20-летний форвард за 35 млн евро перешел в Милан.

В результате, спор между Леао и Спортингом решал арбитражный суд, частично удовлетворил иски каждой из сторон. В частности, CAS обязал Спортинг выплатить Леао 40 тыс евро в качестве моральной компенсации, а Лео должен возместить португальцам 16,5 млн евро за неправомерный разрыв контракта. Решение суда может быть обжаловано.

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