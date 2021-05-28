Ювентус всерьез рассматривает вариант с продажей Роналду из-за его финансовых запросов, а вероятный наставник туринцев Массимилиано Аллегри уверен, что Криштиану тормозит развитие команды, информирует Calciomercato.

Аллегри согласовал безумный контракт с Ювентусом, – журналист

Тренер уже определился с новой звездой команды – Пауло Дибалой. Ранее они имели довольно напряженные отношения (во времена первого периода работы Аллегри в Ювентусе), но специалист намерен сосредоточить свое внимание на Пауло. Аллегри выразил мнение, что "Старая синьора" должна как можно скорее начать переговоры с нападающим, чтобы продолжить его контракт, который подходит к концу летом 2022 года.

К слову, Дибала в текущем сезоне сыграл в 26 матчах за Ювентус во всех турнирах, отметившись 5 голами и 2 ассист. Роналду же в 44 поединках записал в свой актив 36 голов и 4 результативные передачи.

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