Массимилиано Аллегри все ближе к своему громкому возвращению в Ювентус – появилась информация о контракте специалиста с туринским клубом.

Контракт Аллегри с Ювентусом рассчитан до 2024 года, а зарплата составляет 9 млн в год, сообщает журналист Николо Скира.

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Источник озвучил и будущий тренерский штаб туринцев: в команде Аллегри будут работать Марко Ландуччи, Маурицио Тромбетта, Альдо Дольчетто и Симоне Фоллетти.

Напомним, что итальянец остается без работы с мая 2019 года. До этого он 5 раз подряд делал Ювентус чемпионом Италии, а также выигрывал Скудетто 2010/11 с Миланом.

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