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Ювентус готов переключиться на звезду Лиона в случае провала с трансфером Погба

10:01 63 Читати українською
Ювентус готов переключиться на звезду Лиона в случае провала с трансфером Погба
Хуссем Ауар / АР

Ювентус продолжает поиск игроков, которые могли бы усилить среднюю линию команды.

На радары туринского клуба попал хавбек Лиона Хуссем Ауар, информирует Calciomercato.

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Полузащитник "ткачей" станет альтернативой Полю Погба, которого не хочет отпускать Манчестер Юнайтед. Ювентус продолжит переговоры с "красными дьяволами", однако в случае их провала переключится на Ауара. Лион тоже не будет дешево продавать свою 21-летнюю звезду – "ткачи" хотят за хавбека около 50 млн евро.

К слову, Ауар провел 34 матча во всех турнирах сезона 2019/20 и уже успел отметиться 9 голами и 7 ассистами.

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