Ювентус домовився про перехід правого оборонця Далласа Браяна Рейнольдса та віддасть його в оренду в Беневенто до кінця сезону.

Ювентус та Рома поборються за американський діамант – у туринців є козир

За інформацією Goal, "б'янконері" наразі не можуть підписати ще одного гравця, який не має паспорту громадянина ЄС. Цікаво, що у складі чинного чемпіона Італії вже виступає інший американець – Вестон Маккені.

Зауважимо, Рейнольдс є вихованцем Далласа. Попри свій юний вік, він є основним гравцем американського клубу – 19 матчів та 4 асисти у всіх турнірах в цьому сезоні. Також Браян грає за юнацьку збірну США. Transfermarkt оцінює таланта у 6 млн євро.

"Мене надихнув серіал Вікінги": грав зі скандальним українцем, стає головною бородою Італії, але не злякав Маліновського