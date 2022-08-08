Ювентус близок к покупке звезды Бундеслиги
14:06 - Читати українською
"Старая Синьора" оптимистична по поводу трансфера лидера Айнтрахта Филипа Костича.
Ювентус надеется закрыть трансфер Филипа Костича из Франкфурта на этой неделе, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Туринцы уже согласовали с футболистом личный контракт.
Мудрик остается в звездном шорт-листе Ювентуса
Продолжаются переговоры между клубами. Пока что Айнтрахт требует на 4 миллиона евро больше, чем дает Ювентус. Потенциальный трансфер оценивается в 12 млн евро, добавляет Bild.
Костич уже 4 сезона является лидером Айнтрахта (18 голов и 35 ассистов в Бундеслиге). В мае он выиграл с командой Лигу Европы. Серб активно выбивает трансфер в Серию А.
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter