Ювентус надеется закрыть трансфер Филипа Костича из Франкфурта на этой неделе, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Туринцы уже согласовали с футболистом личный контракт.

Мудрик остается в звездном шорт-листе Ювентуса

Продолжаются переговоры между клубами. Пока что Айнтрахт требует на 4 миллиона евро больше, чем дает Ювентус. Потенциальный трансфер оценивается в 12 млн евро, добавляет Bild.

Костич уже 4 сезона является лидером Айнтрахта (18 голов и 35 ассистов в Бундеслиге). В мае он выиграл с командой Лигу Европы. Серб активно выбивает трансфер в Серию А.