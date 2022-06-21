Вингер Шахтера Михаил Мудрик до сих пор интересен Ювентусу, у которого есть несколько вариантов усиления атакующего звена.

Туринцы ищут игроков, которые смогут стать стабильными ассистентами для Душана Влаховича, сообщает La Gazetta dello Sport.

Мудрик выбрал единственный клуб, в который хочет перейти из Шахтера

Среди кандидатур Ювентус рассматривает Ди Марию, Костича (Айнтрахт), Берарди (Сассуоло), Дзаньоло (Рома) и Мудрика. Отмечается, что туринцы планируют подписать не менее двух из этого списка.

Напомним, ранее Мудрик заявлял, что хочет перебраться в леверкузенский Байер. Такая инициатива вызвана намерением играть получать регулярную игровую практику в новом клубе.

Мудрик – перспектива для Ман Сіті, Ліверпуля чи МЮ, але є причини, які змушують вагатися