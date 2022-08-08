Ювентус сподівається закрити трансфер Філіпа Костіча з Франкфурта цього тижня, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо. Туринці вже узгодили з футболістом особистий контракт.

Мудрик залишається у зірковому шорт-листі Ювентуса

Тривають переговори між клубами. Поки що Айнтрахт вимагає на 4 мільйони євро більше, ніж дає Ювентус. Потенційний трансфер оцінюють в 12 млн євро, додає Bild.

Костіч вже 4 сезони є лідером Айнтрахта (18 голів і 35 асистів у Бундеслізі). У травні він виграв з командою Лігу Європи. Серб активно вибиває трансфер в Серію А.