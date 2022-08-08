Ювентус близький до придбання зірки Бундесліги
8 серпня 13:48 - Читать на русском
"Стара Синьйора" оптимістична щодо трансферу лідера Айнтрахта Філіпа Костіча.
Ювентус сподівається закрити трансфер Філіпа Костіча з Франкфурта цього тижня, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо. Туринці вже узгодили з футболістом особистий контракт.
Мудрик залишається у зірковому шорт-листі Ювентуса
Тривають переговори між клубами. Поки що Айнтрахт вимагає на 4 мільйони євро більше, ніж дає Ювентус. Потенційний трансфер оцінюють в 12 млн євро, додає Bild.
Костіч вже 4 сезони є лідером Айнтрахта (18 голів і 35 асистів у Бундеслізі). У травні він виграв з командою Лігу Європи. Серб активно вибиває трансфер в Серію А.
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