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Ювентус – Аталанта: онлайн-трансляция центрального матча Серии А

22:40 - Читати українською
Ювентус – Аталанта: онлайн-трансляция центрального матча Серии А
Ювентус – Аталанта: Малиновский начнёт матч Серии А со скамейки запасных

Ювентус в рамках 32-го тура чемпионата Италии принимает Аталанту. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию встречи – в этой новости на "Футбол 24".

 
Дуван Сапата 16’
16’ Дуван Сапата

Центральный матч 32-го тура итальянской Серии А Ювентус – Аталанта начался в 22:45 по киевскому времени. В случае победы над туринцами бергамаски выйдут на вторую позицию в турнирной таблице. Руслан Малиновский начал встречу на скамейке для запасных.

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Телетрансляция проходит на канале "Футбол 2", текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24".

Стартовые составы

Ювентус: Щенсны – Куадрадо, Бонуччи, де Лигт, Данило – Рабьо, Бентанкур, Матюиди – Бернардески, Дибала, Роналду

Запасные: Буффон, Пинсольо, Кьеллини, Алекс Сандро, Ругани, Пьянич, Рэмзи, Мураторе, Дуглас Коста, Игуаин, Оливьери

Аталанта: Голлини – Толой, Паломино, Джимшити – Хатебур, Де Роон, Фройлер, Госенс – Гомес, Иличич – Сапата

Запасные: Россі, Спортьелло, Шутало, Белланова, Кальдара, Чиборра, Малиновский, Пашалич, Колли, Кастань, Тамезе, Муриэль

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Теги
Италия Ювентус - Аталанта Руслан Руслан Малиновский Ювентус Ювентус Аталанта Аталанта
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