Гасперини: Матч против Ювентуса – имитация предстоящей игры с ПСЖ

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини оригинально сравнил ПСЖ с Ювентусом после результатов жеребьевки Лиги чемпионов.

"ПСЖ – отличная команда, которая стремится выиграть Лигу чемпионов. Мы уже ощутили на вкус атмосферу еврокубков. Уверен, что противостояние получится эмоциональным. Однако, пока мы должны сосредоточиться на чемпионате. У нас еще будет время подумать о Лиге чемпионов.

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Впереди игра с Ювентусом, которая заложит для нас фундамент накануне Лиги чемпионов. Этот матч позволит протестировать стабильность нашей команды и стиль игры.

Ювентус является еще одним претендентом на ЛЧ. Это будет имитация вызова, с которым мы можем столкнуться в матче с ПСЖ. Подойдем к игре с вниманием и концентрацией ", - приводит слова Гасперини официальный сайт Аталанты.

Напомним, поединок Ювентус – Аталанта состоится уже сегодня, 11 июля, в 22:45. А вот с ПСЖ бергамаски будут сражаться только через месяц. Добавим, что вместо традиционного двухматчевого противостояния команды проведут лишь один поединок на нейтральном поле. Четвертьфиналы Лиги чемпионов должны состояться с 12 по 15 августа.

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