Ювентус без проблем разобрался со СПАЛом в 1/4 Кубка Италии. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов поединка на "Футбол 24".

Юве ожидаемо отличился в дебюте встречи – это Мората реализовал пенальти. "Старая синьора" не сбрасывала обороты и уже в середине первого тайма Фраббота с лету вколотил круглого в ворота с линии штрафной.

Ювентус разбил СПАЛ в четвертьфинале Кубка Италии – Пирло ждет дополнительная дуэль с Конте

СПАЛ отвечал не очень острыми атаками, которым не хватало мастерства. Юве же решил добить соперника в течение последних минут: сначала Кулесевски забил, а позже Кьеза обвел голкипера и поставил точку в поединке.

Подопечные Андреа Пирло шагают в полуфинал Кубка Италии, где встретятся с Интером Антонио Конте.