Ювентус без проблем розібрався зі СПАЛом в 1/4 Кубка Італії. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів поєдинку на "Футбол 24".

Юве очікувано відзначився в дебюті зустрічі – це Мората реалізував пенальті. "Стара синьйора" не скидала обертів і вже в середині першого тайму Фраббота з льоту вгатив круглого у ворота з лінії штрафного.

Ювентус розтрощив СПАЛ у чвертьфіналі Кубка Італії – на Пірло чекає додаткова дуель з Конте

СПАЛ відповідав не дуже гострими атаками, яким не вистачало майстерності. Юве ж вирішив добити суперника протягом останніх хвилин: спершу Кулесевскі забив, а пізніше К'єза обвів голкіпера та поставив крапку у поєдинку.

Підопічні Андреа Пірло крокують у півфінал Кубка Італії, де зустрінуться з Інтером Антоніо Конте.