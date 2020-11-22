В рамках 8-го тура итальянской Серии А туринский Ювентус легко переиграл Кальяри. Смотрите видео забитых мячей и лучших моментов поединка.

Судьба противостояния была решена еще в первом тайме. Финальный успех "Старой синьоре" обеспечил Криштиану Роналду.

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Звездный португалец сначала оформил фирменный гол, сместившись с фланга в центр и нанеся выстрел в дальний угол. А потом форвард оказался в нужном месте в нужное время. На 42-й минуте Куадрадо подал угловой, Демираль продлил навес, а Роналду эффектно замкнул дальнюю штангу.

Несмотря на все старания обеих команд во втором тайме, забитых мячей в этот вечер поклонники туринцев и островитян больше не дождались.

Роналду дублем обеспечил Ювентусу победу над Кальяри