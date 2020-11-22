У рамках 8-го туру італійської Серії А туринський Ювентус легко переграв Кальярі. Дивіться відео забитих м'ячів і найкращих моментів поєдинку.

Доля протистояння була вирішена ще в першому таймі. Фінальний успіх "Старій синьйорі" забезпечив Кріштіану Роналду.

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Зірковий португалець спочатку оформив фірмовий гол, змістившись із флангу в центр і завдавши пострілу в дальній кут. А потім форвард опинився у потрібному місці в потрібний час. На 42-й хвилині Куадрадо подав кутовий, Деміраль продовжив навіс, а Роналду ефектно замкнув дальню стійку.

Попри всі старання обох команд у другому таймі, забитих м'ячів у цей вечір шанувальники туринців і острів'ян більше не дочекалися.

Роналду дублем забезпечив Ювентусу перемогу над Кальярі