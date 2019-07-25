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Ювентус – Интер: Сарри прокомментировал провал Де Лигта и героизм Буффона и Роналду

06:00 10 Читати українською
Ювентус – Интер: Сарри прокомментировал провал Де Лигта и героизм Буффона и Роналду
Маурицио Сарри / Твиттер Ювентуса

Наставник Ювентуса подвел итоги противостояния с "нерадзурри" в рамках Международного кубка чемпионов.

Товарищеские матчи
Ювентус
1
1 : 1
1
Интер
14:30 24:07:2019
осн. час ( 1 : 1 )
пен. ( 4 : 3 )
завершено
 

"Де Лигт был на поле в то время, когда нам было тяжело. Но он просто молодец и не виноват в автоголе. Роналду был как всегда великолепен, но команда должна больше работать над тем, чтобы облегчить ему игру в атаке. Что же касается Буффона , то он просто прирожденный боец.

Роналду прокомментировал победу Ювентуса в напряженном поединке Международного кубка чемпионов против Интера

Мы ранее проиграли Тоттенхэму, но сделали из этого правильные выводы и продолжаем прогрессировать. Менталитет команды постепенно меняется, но для этого нужно время. Я сказал ребятам, что готов простить им любые ошибки, но никогда не прощу пассивности и отсутствии жажды борьбы. Судя по их действиям, они поняли меня правильно", – приводит слова Сарри Football Italia.

Очередной гол Роналду, провал Де Лигта и феерия Буффона в видеообзоре матча Ювентус – Интер – 1:1 (пен. – 4:3)

Следующим соперником чемпиона Италии на товарищеском турнире станет мадридский Атлетико.

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