Роналду прокомментировал победу Ювентуса в напряженном поединке Международного кубка чемпионов против Интера

Португалец подвел итоги товарищеского матча против конкурентов из Серии А.

"Я получил удовольствие от игры в Китае. Болельщики были фантастическими, они сильно поддерживали меня и команду.

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Всегда приятно играть с Интером, потому что они одни из сильнейших наших соперников. Это отличная команда с прекрасным тренером, поэтому было удовольствием провести предсезонный товарищеский матч с такой большой спортивной агрессией.

Мы рады, что победили. Думаю, мы заслужили победу", – сказал Роналду в интервью Football Italia.

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Напомним, Ювентус одержал победу только после серии пенальти. В основное время команды разошлись миром 1:1.