Роналду прокомментировал победу Ювентуса в напряженном поединке Международного кубка чемпионов против Интера

Португалец подвел итоги товарищеского матча против конкурентов из Серии А.
"Я получил удовольствие от игры в Китае. Болельщики были фантастическими, они сильно поддерживали меня и команду.
Очередной гол Роналду, провал Де Лигта и феерия Буффона в видеообзоре матча Ювентус – Интер – 1:1 (пен. – 4:3)
Всегда приятно играть с Интером, потому что они одни из сильнейших наших соперников. Это отличная команда с прекрасным тренером, поэтому было удовольствием провести предсезонный товарищеский матч с такой большой спортивной агрессией.
Мы рады, что победили. Думаю, мы заслужили победу", – сказал Роналду в интервью Football Italia.
Дибала может покинуть Ювентус – нападающий заинтересовал сразу двух европейских грандов
Напомним, Ювентус одержал победу только после серии пенальти. В основное время команды разошлись миром 1:1.