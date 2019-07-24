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Роналду прокомментировал победу Ювентуса в напряженном поединке Международного кубка чемпионов против Интера

20:16 71 Читати українською
Роналду прокомментировал победу Ювентуса в напряженном поединке Международного кубка чемпионов против Интера
Криштиану Роналду / Твиттер Ювентуса

Португалец подвел итоги товарищеского матча против конкурентов из Серии А.

Товарищеские матчи
Ювентус
1
1 : 1
1
Интер
14:30 24:07:2019
осн. час ( 1 : 1 )
пен. ( 4 : 3 )
завершено
 

"Я получил удовольствие от игры в Китае. Болельщики были фантастическими, они сильно поддерживали меня и команду.

Очередной гол Роналду, провал Де Лигта и феерия Буффона в видеообзоре матча Ювентус – Интер – 1:1 (пен. – 4:3)

Всегда приятно играть с Интером, потому что они одни из сильнейших наших соперников. Это отличная команда с прекрасным тренером, поэтому было удовольствием провести предсезонный товарищеский матч с такой большой спортивной агрессией.

Мы рады, что победили. Думаю, мы заслужили победу", – сказал Роналду в интервью Football Italia.

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Напомним, Ювентус одержал победу только после серии пенальти. В основное время команды разошлись миром 1:1.

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Ювентус - Интер Криштиану Роналду Криштиану Роналду Ювентус Ювентус Италия Международный кубок чемпионов Интер Интер
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