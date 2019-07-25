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Ювентус – Інтер: Саррі прокоментував провал Де Лігта і героїзм Буффона та Роналду

06:00 1023 Читать на русском
Ювентус – Інтер: Саррі прокоментував провал Де Лігта і героїзм Буффона та Роналду
Мауріціо Саррі / Твіттер Ювентуса

Наставник Ювентуса підсумував протистояння з "нерадзуррі" в рамках Міжнародного кубка чемпіонів.

Товариські матчі
Ювентус
1
1 : 1
1
Інтер
14:30 24:07:2019
осн. час ( 1 : 1 )
пен. ( 4 : 3 )
завершено
 

"Де Лігт був на полі в той час, коли нам було важко. Але він просто молодець і не винен в автоголі. Роналду був як завжди чудовий, але команда повинна більше працювати над тим, щоб полегшити йому гру в атаці. Що ж стосується Буффона, то він просто природжений боєць.

Роналду прокоментував перемогу Ювентуса у напруженому поєдинку Міжнародного кубка чемпіонів проти Інтера

Ми раніше програли Тоттенхему, але зробили з цього правильні висновки і продовжуємо прогресувати. Менталітет команди поступово змінюється, але для цього потрібен час. Я сказав хлопцям, що готовий пробачити їм будь-які помилки, але ніколи не пробачу пасивності і відсутності жаги до боротьби. Судячи з їх дій, вони зрозуміли мене правильно", – наводить слова Саррі Football Italia.

Черговий гол Роналду, провал Де Лігта і феєрія Буффона у відеоогляді матчу Ювентус – Інтер – 1:1 (пен. – 4:3)

Наступним суперником чемпіона Італії на товариському турнірі стане мадридський Атлетіко.

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