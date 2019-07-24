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Очередной гол Роналду, провал Де Лигта и феерия Буффона в видеообзоре матча Ювентус – Интер – 1:1 (пен. – 4:3)

18:08 122 Читати українською
Очередной гол Роналду, провал Де Лигта и феерия Буффона в видеообзоре матча Ювентус – Интер – 1:1 (пен. – 4:3)
Ювентус – Интер – 1: 1 (4:3 пен.) – видео голов и обзор матча

Ювентус обыграл Интер в напряженном матче Международного кубка чемпионов. Смотрите видео голов и обзор главных моментов игры на "Футбол 24".

Товарищеские матчи
Ювентус
1
1 : 1
1
Интер
14:30 24:07:2019
осн. час ( 1 : 1 )
пен. ( 4 : 3 )
завершено
 

Основное время встречи завершилось ничьей 1:1, оба гола забили представители чемпионов Италии.

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Счет открыл дорогостоящий новичок Ювентуса – Маттейс Де Лигт. Голландец неудачно подставился под мяч после подачи с углового и срезал круглого в собственные ворота. Ситуацию во втором тайме исправил Криштиану Роналду – португалец забил прямым ударом со штрафного, правда ему помог рикошет.

Дело перешло к серии пенальти, в которой игроки обеих команд были далеки от идеала. Слабые удары, ужасные промахи и героический Буффон, который справился с тремя выстрелами "нерадзурри", – все это привело к победе Ювентуса в футбольной лотерее со счетом 4:3.

Ювентус – Интер: шоу Роналду с очередным голом, фиаско Де Лигта и невероятный Буффон, который взял три пенальти

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