Очередной гол Роналду, провал Де Лигта и феерия Буффона в видеообзоре матча Ювентус – Интер – 1:1 (пен. – 4:3)

Ювентус обыграл Интер в напряженном матче Международного кубка чемпионов. Смотрите видео голов и обзор главных моментов игры на "Футбол 24".

Основное время встречи завершилось ничьей 1:1, оба гола забили представители чемпионов Италии.

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Счет открыл дорогостоящий новичок Ювентуса – Маттейс Де Лигт. Голландец неудачно подставился под мяч после подачи с углового и срезал круглого в собственные ворота. Ситуацию во втором тайме исправил Криштиану Роналду – португалец забил прямым ударом со штрафного, правда ему помог рикошет.

Дело перешло к серии пенальти, в которой игроки обеих команд были далеки от идеала. Слабые удары, ужасные промахи и героический Буффон, который справился с тремя выстрелами "нерадзурри", – все это привело к победе Ювентуса в футбольной лотерее со счетом 4:3.

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