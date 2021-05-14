"У Ювентуса еще есть шанс получить место в Лиге чемпионов на следующий сезон, и завтра мы должны иметь большое желание выиграть матч. Мы играли как команда против Сассуоло, и после разгромного поражения от Милана была хорошая реакция. Игроки помогали друг другу и были компактными даже в трудностях, это был самый положительный аспект.

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Мы должны восстановить немного энергии с учетом завтра. Интер прибудет в Турин со своей лучшей из возможных команд и захочет выиграть матч. В течение сезона они были более последовательными и голодными, чем Ювентус, поскольку ранее не имели успеха в течение многих лет.

Что касается состава... Алекс Сандро обязательно выйдет в основе, так как из-за дисквалификации он пропустит финал Кубка Италии против Аталанты. Демираль уже восстановился от травмы и последнюю неделю тренировался наравне со всеми, так что и его следует ожидать в старте. То же самое касается и Кьезы. В воротах точно сыграет Щенсны", – приводит слова Пирло офіційний сайт Ювентуса.

Отметим, что поединок туринцев с Интером состоится уже завтра, 15 мая, начало в 19:00. "Нерадзурри" уже оформили чемпионство, а вот Ювентус может не попасть в Лигу чемпионов.

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