Игроки Ювентуса могут остаться без зарплаты за 4 месяца. "Бьянконери" страдают от коронакризиса.

Из-за трудного финансового положения туринского клуба, руководство попросило команду согласиться на отсрочку зарплаты за четыре месяца - март, апрель, май и июнь, сообщает La Gazzetta dello Sport. Сами же игроки еще не приняли единогласного решения по этому поводу.

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Ювентус уже не впервые обращается с такой просьбой к футболистам. В прошлом году, во время пандемии, они уже соглашались на отсрочку выплат. Это позволило руководству сэкономить около 90 миллионов евро.

Отметим, что Юве сейчас находится на 5-й строчке турнирной таблицы Серии А, набрав 72 очка. От участия в Лиге чемпионов клуб отделяет один пункт. Досрочным чемпионом итальянского первенства уже стал Интер.

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