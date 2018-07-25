Юргорден – Мариуполь: Исакссон считает украинские клубы классными

Опытный вратарь шведского Юргордена Андреас Исакссон поделился ожиданиями от поединка 2-го квалификационного раунда Лиги Европы против украинского Мариуполя.

"Я привык играть такие матчи, как тот, что придется играть с Мариуполем. Нам будет тяжело. Игру Мариуполя я еще не изучал, но это, безусловно, хорошая команда. Я встречался с несколькими украинскими командами на протяжении карьеры. Они, как правило, классные. Поэтому Юргордену придется показать максимум, если мы хотим пройти дальше.

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Кроме этого, стоит быть предельно осторожными. Важно найти хороший баланс, и я думаю, что это нам удастся. Мы прекрасно провели последние 6-7 поединков. Прошло уже много лет с тех пор, как Юргорден играл в еврокубках и матчи с Мариуполем станут настоящим событием для клуба и болельщиков", – отметил Исакссон в интервью официальному сайту Юргордена.

Напомним, что первый матч противостояния Юргорден – Мариуполь состоится уже завтра, 26 июля, в Швеции. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка. Начало встречи в 20:00.