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Юргорден – Мариуполь: Бабич рассказал о задачах на матч

15:07 8 Читати українською
Юргорден – Мариуполь: Бабич рассказал о задачах на матч
Александр Бабич / фото: ФК Мариуполь

Наставник Мариуполя Александр Бабич рассказал о подготовке к матчу 2-го квалификационного раунда Лиги Европы против шведского Юргордена.

"Вся команда шла к этой маленькой мечте – сыграть в Лиге Европы. И мы заслуженно добились этого. Хотелось бы, чтобы завтра футбол стал праздником. Но праздником для нашей команды, для наших болельщиков. Однако Юргорден – соперник очень и очень серьезный. Завтра нам надо будет грамотно сыграть тактически, понимая, что это будет только первая часть двухматчевой дуэли.

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В принципе, мы хорошо изучили соперника, знаем его сильные и слабые стороны. Есть у шведов и проблемы с составом – из-за травмы может не сыграть против нас их первый нападающий. Но у них есть скамейка запасных.

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Нам придется хорошо подумать о том, как заставить соперника сыграть не в свою игру. Мы понимаем, что соперник приложит максимум усилий для того, чтобы сделать задел перед ответной игрой. Наша же задача – постараться сыграть в защите "на ноль" и забить гол на выезде", – цитирует Бабича официальный сайт Мариуполя.

Матч Юргорден – Мариуполь начнется сегодня в 20:00.

Лига Европы2-й квалиф. раунд, первые матчи

Юргорден - Мариуполь: Четверг 26 июля 2018

Юргорден
до матча
4
час
:
41
мин
Мариуполь
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Лига Европы Александр Бабич Александр Бабич Юргорден - Мариуполь Мариуполь Мариуполь
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