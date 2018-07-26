Юргорден – Мариуполь: Бабич рассказал о задачах на матч

Наставник Мариуполя Александр Бабич рассказал о подготовке к матчу 2-го квалификационного раунда Лиги Европы против шведского Юргордена.

"Вся команда шла к этой маленькой мечте – сыграть в Лиге Европы. И мы заслуженно добились этого. Хотелось бы, чтобы завтра футбол стал праздником. Но праздником для нашей команды, для наших болельщиков. Однако Юргорден – соперник очень и очень серьезный. Завтра нам надо будет грамотно сыграть тактически, понимая, что это будет только первая часть двухматчевой дуэли.

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В принципе, мы хорошо изучили соперника, знаем его сильные и слабые стороны. Есть у шведов и проблемы с составом – из-за травмы может не сыграть против нас их первый нападающий. Но у них есть скамейка запасных.

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Нам придется хорошо подумать о том, как заставить соперника сыграть не в свою игру. Мы понимаем, что соперник приложит максимум усилий для того, чтобы сделать задел перед ответной игрой. Наша же задача – постараться сыграть в защите "на ноль" и забить гол на выезде", – цитирует Бабича официальный сайт Мариуполя.

Матч Юргорден – Мариуполь начнется сегодня в 20:00.