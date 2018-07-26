Юргорден – Маріуполь: Бабич розповів про завдання на матч

Наставник Маріуполя Олександр Бабич розповів про підготовку до матчу 2-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти шведського Юргордена.

"Вся команда йшла до цієї маленької мрії –- зіграти в Лізі Європи. І ми заслужено добилися цього. Хотілося б, щоб завтра футбол став святом. Але святом для нашої команди, для наших уболівальників. Проте Юргорден – суперник дуже і дуже серйозний. Завтра нам треба буде грамотно зіграти тактично, розуміючи, що це буде тільки перша частина двохматчевої дуелі.

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В принципі, ми добре вивчили суперника, знаємо його сильні і слабкі сторони. Є у шведів і проблеми зі складом – через травму може не зіграти проти нас їхній перший нападник. Але у них є лава запасних.

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Нам доведеться добре подумати про те, як змусити суперника зіграти не в свою гру. Ми розуміємо, що суперник докладе максимум зусиль для того, щоб зробити заділ перед повторною грою. Наше ж завдання – постаратися зіграти в захисті "на нуль" і забити гол на виїзді", – цитує Бабича офіційний сайт Маріуполя.

Матч Юргорден – Маріуполь розпочнеться сьогодні о 20:00.