Атакующий полузащитник Риги Владлен Юрченко снова будет выступать в чемпионате Украины после непродолжительного вояжа в Латвию.

28-летний бывший игрок молодежных сборных Украины возвращается в УПЛ. Он уже подписал трехлетний контракт с Ворсклой, утверждает ТаТоТаке.

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Полтавчане пытались подписать Владлена еще зимой, когда он был свободным агентом после прощания с Десной, но активные переговоры не дали результата. Юрченко выбрал Ригу, где преимущественно был игроком ротации. Также в услугах опытного футболиста был заинтересован Черноморец.

Напомним, Владлен Юрченко успел поиграть за молодежку Шахтера, немецкий Байер, норвежский Вайле и Зорю, в которой в течение двух лет был игроком основы в команде Виктора Скрипника.

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