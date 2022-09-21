Атакувальний півзахисник Риги Владлен Юрченко знову виступатиме у чемпіонаті України після нетривалого вояжу в Латвію.

28-річний колишній гравець молодіжних збірних України повертається в УПЛ. Він вже підписав трирічний контракт із Ворсклою, стверджує ТаТоТаке.

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Полтавці намагались підсилитись Владленом ще взимку, коли він був вільним агентом після прощання з Десною, але активні перемовини не дали результату. Юрченко обрав Ригу, де переважно був гравцем ротації. Також у послугах досвідченого футболіста був зацікавлений Чорноморець.

Нагадаємо, Владлен Юрченко встиг пограти за молодіжку Шахтаря, німецький Байєр, норвезький Вайле та Зорю, у якій протягом двох років був гравцем основи у команді Віктора Скрипника.

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