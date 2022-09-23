"Проблема была в том, что Юрченко пообещали, что владельцы Риги купят клуб из Бельгии – это должен был быть Стандард – и он туда перейдет.

Ворскла официально подтвердила подписание Юрченко

Но этого не произошло – все оказалось сказками и болтовней. И это та ситуация, когда футболист сам берет ситуацию в свои руки.

Кроме того, в Риге Юрченко столкнулся с искусственными полями – синтетикой. Полтора-два месяца – получил несколько травм. Еще и тренер поменялся. После этого уже все. Теперь он в Ворскле и Скрипник знает, как строить игру вокруг него. Скрипник знает, где кнопка у этого Электроника", – сказал Спиваковский в программе "ТаТоТаке".

Напомним, Юрченко – воспитанник Шахтера. Выступал за Мариуполь (в аренде), немецкий Байер, датский Вайле, Зарю, Десну и Ригу. Несколько дней назад вернулся в УПЛ и подписал с Ворсклой контракт на три года.

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