В зимнее межсезонье Десна потеряет ряд ведущих игроков, сообщает ТаТоТаке. Первой ласточкой стал Андрей Тотовицкий, который, по сообщениям СМИ, уже стал игроком Колоса.

Тотовицкий подписал контракт с Колосом, – СМИ

Филипп Будковский покинет черниговцев 1 января в статусе свободного агента. На прошлой неделе контракт с командой расторг Владлен Юрченко, у которого был прописан соответствующий пункт в соглашении (к слову, он перешел в Десну всего полгода назад – 30 сентября 2021-го). Также Александр Рябоконь потеряет Сергея Болбата, который по истечении срока аренды вернется в Шахтер.

Кроме того, статус свободного агента может получить Владислав Калитвинцев из-за серьезных долгов по заработной плате (полузащитника уже ждут в Александрии). Еще 4-5 футболистов Десны имеют контракты на полгода.

Одной из причин такой ситуации в клубе называют нежелание владельца Десны инвестировать в черниговскую команду – он всерьез рассматривает возможность приобретения российской команды (среди вероятных вариантов – подмосковные Химки).

Напомним, на зимнюю паузу Десна ушла на седьмой строчке, набрав 25 очков.

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