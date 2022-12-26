"Я дійсно розірвав угоду з Десною. В чому причина? Ні в чому. Просто в контракті був пункт, яким я скористався.

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Нову команду шукаю і в Європі, і в Україні. Нема певного вектора. Клуби та чемпіонати поки що не можу назвати. Повернення у Зорю? Не знаю. У футбольному житті все можливе. Чи спілкувався останнім часом з кимось з луганського клубу? Поки що не можу сказати, нехай це буде секрет.

Десна не повністю розрахувалася зі мною по зарплаті. Чому багато хто йде з чернігівського клубу, сказати не можу – у кожного своя ситуація. У тих, що пішли, закінчилися контракти. Це звичайна ситуація у футболі. Напевно, не домовились. Чи є у клубі настільки великі фінансові проблеми, через які команда може не дограти сезон, я не знаю. Президент виплачував гроші. Заборгованість є, але так, щоби взагалі не платили, такого немає. У кожного по-різному, точно не можу сказати.

Чи правда, що я повернусь у Десну, якщо взимку не перейду до європейського клубу? Ні, такого нема. Просто був пункт, який дозволяв мені розірвати контракт. Пункту, що я повернусь назад, якщо не знайду команду, немає.

Щодо мети президента Десни увійти до топ-5 УПЛ і потрапити до єврокубків... Ніхто ж не знає, хто прийде на місце тих гравців, які покинули команду. Це питання відкрито поки відкрито трансферне вікно. І я без поняття, чи не планує Рябоконь покидати Десну", – сказав Юрченко у коментарі Tribuna.

Нагадаємо, на зимову паузу Десна пішла на сьомій сходинці, набравши 25 очок.

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