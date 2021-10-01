"Это лето выдалось очень бурным. Было много предложений от самых разных клубов. Где-то меня не устраивали эти предложения, где-то не сходились уже на финальной стадии переговоров.

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Я трижды собирал вещи и почти ехал, но все срывалось в последний момент. Время прошло, я понимал, что надо играть. Где-то недели 2 назад на меня вышла Десна, спросили, я согласился.

Ставлю цель помогать команде в каждом матче. Буду делать все, что от меня зависит, помогать добиваться положительного результата и показывать хорошую игру. А там уже будет видно.

Не станет ли переход в Десну после Зари шагом назад? Понимаю, какая сложилась ситуация. С Зарей велись переговоры, но мы не смогли договориться о сроках контракта. Не могу все это раскрывать и говорить, как было, но факт в том, что мы не договорились. Может быть, я когда-то расскажу об этом. Не договорились только по сроку соглашения, а не по финансовому вопросу или каком-то другом.

Относительно информации о несвоевременных выплатах в Десне... Насколько мне известно, сейчас задержек нет. В конце концов, на данный момент меня это не сильно интересует. Думаю все будет хорошо. Президент клуба переживает за команду, думаю, он будет делать все, чтобы было стабильно", – сказал Юрченко в комментарии Tribuna.

Напомним, Юрченко покинул Зарю 1 июля и три месяца оставался без клуба. Хавбек вел переговоры с несколькими иностранными клубами, но в итоге выбрал именно Десну, которая после 9-ти туров занимает 6 строчку турнирной таблицы УПЛ.

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