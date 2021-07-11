Полузащитник Владлен Юрченко после ухода из Зари имеет шансы попробовать свои силы в турецкой Суперлиге – новом для себя чемпионате.

Владлен Юрченко может трудоустроиться в Турции / Фото Дениса Руденко

Гезтепе настроился на подписание 27-летнего украинца и уже даже сделал официальное предложение, утверждает Sporx.

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Турецкая пресса характеризует предложение Юрченко "очень привлекательным". Сам Владлен взял несколько дней на размышление. Гезтепе готов подождать, ведь украинец возглавляет их шорт-лист, а наставник команды Юнал Караман одобрил трансфер.

Напомним, Владлен Юрченко выступал за Зарю с 2019-го, проведя 68 матчей. 1 июля он стал свободным агентом, ведь не согласовал новый контракт с луганчанами.

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