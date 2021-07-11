Півзахисник Владлен Юрченко після відходу з Зорі має шанси спробувати свої сили у турецькій Суперлізі – новому для себе чемпіонаті.

Владлен Юрченко може працевлаштуватись у Туреччині / Фото Дениса Руденка

Гезтепе налаштувався на підписання 27-річного українця та вже навіть зробив офіційну пропозицію, стверджує Sporx.

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Турецька преса характеризує пропозицію Юрченку "дуже привабливою". Сам Владлен взяв кілька днів на роздуми. Гезтепе готовий почекати, адже українець очолює їхній шорт-лист, а наставник команди Юнал Караман одобрив трансфер.

Нагадаємо, Владлен Юрченко виступав за Зорю з 2019-го, провівши 68 матчів. 1 липня він став вільним агентом, адже не узгодив новий контракт із луганцями.

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