toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Юрченко и Грынь покинули Вайле

22 мая 15:20 253 Читати українською
Юрченко и Грынь покинули Вайле
Владлен Юрченко / ФК Вайле

Полузащитники Владлен Юрченко и Сергей Грынь больше не являются игроками датского Вайле.

Владлен Юрченко и Сергей Грынь покинули Вайле. Как стало известно Футбол 24, контракты игроков действовали только во время выступлений команды в Суперлиге.

Селин покинул МТК

По итогам сезона 2018/19 Вайле покинул элитный дивизион, заняв последнее место в группе вылета чемпионата Дании.

Также в составе этой команды присутствует Владис Эммерсон, который ранее защищал цвета Олимпика.

Наші за кордоном. Українська краса на Кіпрі, ударний дует в Туреччині, трофеї Довбика, Зінченка і Маліновського

Источник: Футбол 24
blog_ava
Динамо завершает переговоры с иностранным тренером – он может прибыть на матч против Львова
12:27
785
Теги
Мир Украинцы за рубежом Трансферы Владлен Юрченко Владлен Юрченко Вайле Вайле Сергей Гринь Сергей Гринь
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
51
мин
Ингулец
16:00
Агробизнес
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук