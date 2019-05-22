Юрченко и Грынь покинули Вайле

Полузащитники Владлен Юрченко и Сергей Грынь больше не являются игроками датского Вайле.

Владлен Юрченко и Сергей Грынь покинули Вайле. Как стало известно Футбол 24, контракты игроков действовали только во время выступлений команды в Суперлиге.

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По итогам сезона 2018/19 Вайле покинул элитный дивизион, заняв последнее место в группе вылета чемпионата Дании.

Также в составе этой команды присутствует Владис Эммерсон, который ранее защищал цвета Олимпика.

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