Владлен Юрченко змушений був лягти під ніж.

Півзахисник Ворскли Владлен Юрченко переніс операцію на коліні, повідомляє офіційний сайт полтавців.

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Хірургічне втручання відбулось напередодні у одній з київських клінік. Про терміни відновлення не повідомляється, однак зазначається, що 29-річний українець вибув на тривалий час.

Нагадаємо, Юрченко травмувався у матчі 20-го туру УПЛ з Інгульцем – у нього діагностували розрив меніска.

У поточному сезоні провів за команду Віктора Скрипника 17 матчів у всіх турнірах, в яких забив 1 гол і віддав 1 асист. Його контракт з полтавцями чинний до літа 2025 року.

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