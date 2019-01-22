Юран: Я на 8 марта натворил что-то, а Лобановский отправил меня в армию

Бывший футболист Динамо Сергей Юран рассказал о воспитательных мерах Валерия Лобановского.

"Рублей 120 я в Киеве сначала получал, как средний советский инженер. Я рано заиграл и быстро заблудился – перспективный же, весь такой из себя резкий, дерзкий, веселый.

Тогда тренеры особенно душевно с футболистами не разговаривали: или играй, или на выход, никто тебя "лечить" не станет.

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Не поверите, иногда плакать хочется в подушку: какой же я был глуп, какой дурак! Вернуться бы туда, и с этой головой...

Лобановский? Я не так долго с ним работал, чтобы много говорить, но да – это был учитель. Он меня возвращал несколько раз в реальность, бывало такое. Однажды в армию отправил. Я на 8 марта натворил что-то, попался и получил повестку. Ну дела! Думаю: хорошо, неделю-две расслаблюсь, вернет, куда денется. А нет. Месяц проходит, полтора – даже ни вести.

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Меня уже в части за своего принимали, имели планы, хотели отправлять на "вышку" куда-то, охранять заключенных. И тут у меня паника началась. На этой тонкой грани Лобановский меня и подловил, когда я совсем зашатался, – взял и вернул домой. Вот это умел. Большой был психолог", – цитирует Юрана Матч ТВ.