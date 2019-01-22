toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Юран: Я на 8 березня натворив щось, а Лобановський відправив мене в армію

09:13 1666 Читать на русском
Юран: Я на 8 березня натворив щось, а Лобановський відправив мене в армію
Сергій Юран / фото із соцмереж

Колишній футболіст Динамо Сергій Юран розповів про виховні заходи Валерія Лобановського.

"Рублів 120 я в Києві спочатку отримував, як середній радянський інженер. Я рано заграв і швидко заблукав – перспективний же, весь такий з себе різкий, зухвалий, веселий.

А тоді тренери особливо душевно з футболістами не розмовляли: або грай, або на вихід, ніхто тебе "лікувати" не стане.

"Ювентус давав за Заварова 3 мільйони, Лобановський просив 6". Перші трансфери українців і погана аура Блохіна

Не повірите, іноді плакати хочеться в подушку: який же я був дурний, який дурень! Повернутися б туди, та з цією головою...

Лобановський? Я не так довго з ним працював, щоб багато говорити, але так – це був учитель. Він мене повертав кілька разів у реальність, бувало таке. Одного разу в армію відправив. Я на 8 березня натворив щось, попався і отримав повістку. Ну справи! Думаю: добре, тиждень-два розслаблюся, поверне, куди подінеться. А ні. Місяць проходить, півтора – навіть ні звістки.

"Юра, будеш капітаном збірної". Той скривився і відмовив". Як збірна України провела перший матч у своїй історії і чому виглядала "просто вбогою"

Мене вже в частині за свого сприймали, мали плани, хотіли відправляти на "вишку" кудись, охороняти в'язнів. І тут у мене паніка почалася. На цій тонкій межі Лобановський мене і підловив, коли я зовсім захитався, – взяв і повернув додому. Ось це так вмів. Великий був психолог", – цитує Юрана Матч ТВ.

Теги
Динамо Динамо Валерій Лобановський Сергій Юран
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
11
год
:
55
хв
Хетафе
22:30
Валенсія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук