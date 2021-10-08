"Моя главная цель в футболе? Я хочу стать очень известным и успешным игроком, выступающим за лучшие клубы мира. Где себя вижу через 5 лет? Я надеюсь, что буду играть за границей", – поделился Шулянский в комментарии footballtalentscout.

Динамо дозаявило двух полузащитников на сезон УПЛ

К слову, Артем попал в заявку Динамо по списку "Б" на сезон 2021/22, однако еще ни разу не вызывался в основной состав киевлян.

Напомним, в прошлом чемпионате Шулянский провел 10 матчей за Динамо U-21 (3 гола), но в конце 2020-го получил травму крестообразной связки и только недавно вернулся к полноценным тренировкам.

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