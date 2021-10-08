Півзахисник Динамо Артем Шулянський розповів про свої плани на розвиток кар'єри.

"Моя головна мета у футболі? Я хочу стати дуже відомим і успішним гравцем, виступаючим за найкращі клуби світу. Де себе бачу через 5 років? Я сподіваюся, що буду грати закордоном", – поділився Шулянський у коментарі footballtalentscout.

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До слова, Артем потрапив до заявки Динамо по списку "Б" на сезон 2021/22, проте ще жодного разу не викликався до основного складу киян.

Нагадаємо, у минулому чемпіонаті Шулянський провів 10 матчів за Динамо U-21 (3 голи) але наприкінці 2020-го отримав травму хрестоподібної зв'язки і тільки нещодавно повернувся до повноцінних тренувань.

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