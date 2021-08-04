Киевский клуб рассчитывает на Артема Шулянского и Виктора Близниченко, которые, очевидно, получат шанс от Мирчи Луческу.

4 августа в списке Динамо на сезон Премьер-лиги 2021/22 появились две новых фамилии. 18-летний хавбек Виктор Близниченко и 20-летний полузащитник Артем Шулянский заявлены за киевскую команду по списку "Б", информирует официальный сайт УПЛ.

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Очевидно, они не пойдут по пути ряда своих коллег из молодежки Динамо, которые на правах аренды отправились в другие клубы (прежде всего – Черноморец, который подписал более десятка киевлян) и начнут сезон именно в киевской команде.

Напомним, в прошлом чемпионате Шулянский провел 10 матчей за Динамо U-21 (3 гола), но в конце 2020-го получил травму крестообразной связки и только недавно вернулся к полноценным тренировкам. Что касается Виктора Близниченко, то он наиграл 18 матчей (1 гол) за Динамо U-19 и 1 поединок – за U-21.

В текущем сезоне УПЛ Динамо провело один матч, обыграв Верес со счетом 4:0.

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