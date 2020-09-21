Юный талант СК Днепр-1 заинтересовал клуб Серии А
Юный полузащитник СК Днепр-1 Егор Ярмолюк получил неожиданный вариант продолжения карьеры от итальянского клуба.
Как стало известно "Футбол 24", Удинезе активно интересуется вундеркиндом из СК Днепр-1 – 16-летним хавбеком Егором Ярмолюком.
Йовичевич будет представлен главным тренером СК Днепр-1 уже на следующей неделе, – СМИ
Итальянцы готовы как арендовать юного игрока, так и выкупить его контракт у днепровского клуба. В новом сезоне Ярмолюк провел за первую команду 14 минут в матче с Ингулцом.
К слову, Егор является воспитанником днепровской академии, а в мае 2019 подписал профессиональный контракт с СК Днепр-1. Также хавбек установил исторический рекорд УПЛ среди полевых игроков – он вышел на поле в возрасте 16 лет и 140 дней.
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