Как стало известно "Футбол 24", Удинезе активно интересуется вундеркиндом из СК Днепр-1 – 16-летним хавбеком Егором Ярмолюком.

Йовичевич будет представлен главным тренером СК Днепр-1 уже на следующей неделе, – СМИ

Итальянцы готовы как арендовать юного игрока, так и выкупить его контракт у днепровского клуба. В новом сезоне Ярмолюк провел за первую команду 14 минут в матче с Ингулцом.

К слову, Егор является воспитанником днепровской академии, а в мае 2019 подписал профессиональный контракт с СК Днепр-1. Также хавбек установил исторический рекорд УПЛ среди полевых игроков – он вышел на поле в возрасте 16 лет и 140 дней.

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