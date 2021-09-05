Юный футболист умер после матча молодежного Кубка Англии
Дилан Рич, который защищал цвета молодежной команды Вест Бриджфорд Кольтс, ушел из жизни в юном возрасте, сообщает The Sun.
Экс-юниор Ювентуса умер в 17 – он побеждал рак, а Погба посвятил ему гол
2 сентября футболист потерял сознание во время матча в молодежном Кубке Англии против Бостон Юнайтед. Парня сразу госпитализировали, но через три дня его сердце остановилось окончательно.
"Эта новость опустошила нас. Мы убиты горем. Все наши мысли и молитвы направлены семье Дилана", – говорится в заявлении клуба.
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter