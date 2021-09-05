Юний футболіст помер після матчу молодіжного Кубка Англії
Ділан Річ, який захищав кольори молодіжної команди Вест Бріджфорд Кольтс, пішов з життя у юному віці, повідомляє The Sun.
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2 вересня футболіст втратив свідомість під час матчу у молодіжному Кубку Англії проти Бостон Юнайтед. Хлопця, який виступав за команду U-18, одразу госпіталізували, але через три дні його серце зупинилось остаточно.
"Ця новина спустошила нас. Ми вбиті горем. Усі наші думки і молитви спрямовані до сім'ї Ділана", – йдеться у заяві клубу.
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