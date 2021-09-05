Ділан Річ, який захищав кольори молодіжної команди Вест Бріджфорд Кольтс, пішов з життя у юному віці, повідомляє The Sun.

Екс-юніор Ювентуса помер у 17 – він перемагав рак, а Погба присвятив йому гол

2 вересня футболіст втратив свідомість під час матчу у молодіжному Кубку Англії проти Бостон Юнайтед. Хлопця, який виступав за команду U-18, одразу госпіталізували, але через три дні його серце зупинилось остаточно.

"Ця новина спустошила нас. Ми вбиті горем. Усі наші думки і молитви спрямовані до сім'ї Ділана", – йдеться у заяві клубу.